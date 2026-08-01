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Официально: 35-летний Уэлбек стал игроком «Челси», подписав контракт до 2028 года

Официально: 35-летний Уэлбек стал игроком «Челси», подписав контракт до 2028 года

«Челси» объявил о переходе форварда «Брайтона» Дэнни Уэлбека.«Челси» объявил о переходе форварда «Брайтона» Дэнни Уэлбека.

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