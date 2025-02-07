Выставку о битве за Заполярье в Музее Победы посетили более 138 тыс. человек

Свыше 138 тысяч человек посмотрели выставку «Северная крепость» в Музее Победы. Временная экспозиция была открыта в преддверии 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и работала с 17 октября 2024 года до начала февраля 2025 года.