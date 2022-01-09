«Потому что без воды и не туды, и не сюды»

Сегодня, в очередной раз стоя около замерзшего шланга колодца, из которого опять не текла вода, я вдруг начала вспоминать все перипетии нашего пребывания тут, а именно: как нам доставалась живительная влага, без которой уж точно не проживешь.
Сегодня, в очередной раз стоя около замерзшего шланга колодца, из которого опять не текла вода, я вдруг начала вспоминать все перипетии нашего пребывания тут, а именно: как нам доставалась живительная влага, без которой уж точно не проживешь.
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