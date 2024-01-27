Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Безмозглые, подлые, бессовестные...

Безмозглые, подлые, бессовестные...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Напишу вот сейчас, что думаю по этому поводу, и будь что будет. Даже если твои побуждения честны и благородны, даже если ты искренне переживаешь за родных и близких, даже если твои требования в чём-то справедливы, давать интервью и жаловаться на свою страну иностранным корреспондентам, тем более корреспондентам стран, которые снабжают твоих врагов оружием, из которого убивают твоих мирных сограждан и твоего мобилизованного мужа (сын, брата) - дело самое распоследнее, подлое, и на моей шкале ценностей стоит на одном месте с предательством.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Так точно. Розенберг этот большой подонок. Ошивается в России, выгнать всех этих журналюг вместе с американским посрльством. Ну а про эту шаболду и говорить нечего
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14 час.
ИП
Игорь Попов
а он кто по национальности? кто все кто уехали? Мы то им что сделали? Когда то при Сталине спасли и вот...
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