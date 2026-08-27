Иммунолог Жемчугов спрогнозировал лёгкую осеннюю волну COVID-19

Осенне-зимний подъём заболеваемости коронавирусом, вероятно, пройдёт без серьёзных последствий для большинства населения благодаря сформировавшемуся коллективному иммунитету, сообщил иммунолог Владислав Жемчугов, передает RuNews24.
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