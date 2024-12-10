Blue Yonder расследует заявления о краже данных после того, как банда вымогателей взяла на себя ответственность за кибератаку

Компания Blue Yonder, занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления цепочками поставок, заявила, что расследует заявления о краже данных после того, как банда разработчиков выкупного ПО пригрозила опубликовать кучу данных, украденных у компании.
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