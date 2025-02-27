Орловские блины с дырочками оказались дороже московских

Центр стратегических разработок (ЦСР) представил традиционный «Индекс блинов-2025». Эксперты ранжировали регионы России на основе стоимости продуктов для приготовления масленичного блюда на семью из четырёх человек.
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