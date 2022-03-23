Непобежденный боксер из Казахстана Заурбек проведет защиту титула против грозного мальтийца

Казахстанский боксер Султан Заурбек (12-0, 8 КО) проведет свой следующий бой 15 апреля в Лондоне (Великобритания).

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