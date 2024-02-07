Десятка самых трендовых цветов, которые будут популярны в 2024

Когда речь идет о цветовых трендах, они гораздо более долговечны, чем предметы гардероба. Так что если вы хотите купить что-то модное, но при этом способное прослужить не один сезон, этот вариант для вас.
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