За сутки в России подтверждено 32 974 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3356 2 Санкт-Петербург 2528 3 Московская область 2075 4 Самарская область 887 5 Краснодарский край 840 6 Воронежская область 739 7 Красноярский край 711 8 Пермский край 695 9 Свердловская область 692 10 Нижегородская область 688 11 Ростовская область 656 12 Республика Башкортостан 653 13 Челябинская область 645 14 Иркутская область 602 15 Омская область 577 16 Саратовская область 533 17 Алтайский край 521 18 Хабаровский край 520 19 Приморский край 463 20 Ставропольский край 458 21 Волгоградская область 436 22 Республика Крым 403 23 Новосибирская область 401 24 Ульяновская область 375 25 Ленинградская область 374 26 Вологодская область 373 27 Липецкая область 370 28 Кемеровская область 369 29 Архангельская область 368 30 Тверская область 364 31 Пензенская область 361 32 Белгородская область 340 33 Забайкальский край 325 34 Владимирская область 311 35 Тюменская область 311 36 Оренбургская область 305 37 Республика Коми 289 38 Курская область 280 39 Ярославская область 276 40 Калининградская область 274 41 Орловская область 273 42 Амурская область 263 43 Республика Саха (Якутия) 256 44 Кировская область 256 45 Республика Карелия 252 46 Смоленская область 251 47 Астраханская область 245 48 Тульская область 244 49 Республика Бурятия 234 50 Брянская область 234 51 Республика Татарстан 234 52 Ханты-Мансийский автономный округ 227 53 Томская область 225 54 Новгородская область 223 55 Рязанская область 222 56 Тамбовская область 209 57 Удмуртская Республика 207 58 Калужская область 206 59 Ивановская область 203 60 Мурманская область 200 61 Севастополь 197 62 Курганская область 197 63 Псковская область 190 64 Костромская область 181 65 Республика Дагестан 164 66 Республика Хакасия 157 67 Республика Мордовия 153 68 Республика Чувашия 143 69 Сахалинская область 135 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 130 71 Республика Марий Эл 124 72 Республика Адыгея 107 73 Кабардино-Балкарская Республика 105 74 Республика Ингушетия 87 75 Республика Северная Осетия-Алания 85 76 Чеченская Республика 80 77 Карачаево-Черкесская Республика 78 78 Республика Тыва 55 79 Камчатский край 51 80 Еврейская автономная область 39 81 Республика Алтай 34 82 Магаданская область 33 83 Республика Калмыкия 24 84 Ненецкий автономный округ 12 85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 769 011 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.