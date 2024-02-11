BTS и BLACKPINK назвали рабами из-за сотрудничества с крупными корпорациями

В появившемся отчете от информационного агентства Arirang Meari говорится, что с группами BTS и BLACKPINK крупные развлекательные корпорации обращаются «как с рабами», что вызвало оживленное обсуждение в онлайн-сообществе.
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