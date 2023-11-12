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  • Silver Kont
    Брать в плен "азовцев" не имеет смысла, после всех совершённых ими преступлений только одно - смерть! А чтобы не было...Со второго раза
  • Владимир
    Израиль - лжегосударство, которого не было. Бог проклял и разогнал жидов.  Будь прокляты те твари которые создали жид...Коротко о ситуаци...
  • tolip
    🤣Со второго раза

Голосование в ООН по вопросу израильской оккупации

Голосование в ООН по вопросу израильской оккупации

В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения на оккупированных территориях Палестины, включая Восточный Аль-Кудс (Иерусалим) и оккупированные Голанские высоты:За - 148Воздержалось - 18Против - 7Ранее арабские страны сообщили, что придерживаются позиции о необходимости создания Палестинского государства в границах 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме с прекращением оккупации Израилем палестинских территорий.

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Комментарии
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А Кудасов
И ... пшик скорее тихий.
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5 час.
Сергей Федотов
А толку-то? Когда ООН в 1948-м принял решение о создании государств Палестина и Израиль на этих землях,  Израиль тут же этим и занялся. Созданием своего государства. Арабы своё создавать не стали, они не нашли ничего лучшего, чем напасть на евреев. И, судя по подобным сообщениям, как в этой статье, так за 80 лет ничего и не создали. Не запомнил, к сожалению, сюжет видел лишь вскользь, не успел подробности услышать. Около месяца назад какой-то европейский политик сказал про арабов - &quot;Чем они вообще всё это время занимались?&quot; Это как раз о создании государства Палестина. Они и сейчас ни хрена ничего не создадут. Так и будут на ишаках с автоматами бегать. Арабы же. Дикие люди, кочевники, средневековье.
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4 час.
Юрий Золотарев
О! По кр. мере, сразу видно, КТО есть КТО!
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2 час.

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