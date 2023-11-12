Голосование в ООН по вопросу израильской оккупации

Сергей Федотов

А толку-то? Когда ООН в 1948-м принял решение о создании государств Палестина и Израиль на этих землях, Израиль тут же этим и занялся. Созданием своего государства. Арабы своё создавать не стали, они не нашли ничего лучшего, чем напасть на евреев. И, судя по подобным сообщениям, как в этой статье, так за 80 лет ничего и не создали. Не запомнил, к сожалению, сюжет видел лишь вскользь, не успел подробности услышать. Около месяца назад какой-то европейский политик сказал про арабов - "Чем они вообще всё это время занимались?" Это как раз о создании государства Палестина. Они и сейчас ни хрена ничего не создадут. Так и будут на ишаках с автоматами бегать. Арабы же. Дикие люди, кочевники, средневековье.