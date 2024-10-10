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Ново-Закамская оборонительная линия: фантастическим измышлениям места нет!

Ново-Закамская оборонительная линия: фантастическим измышлениям места нет!

Так шаг за шагом отвоёвывали степь у степных разбойников. В продолжение XVI века из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы прикрыть от плена и разорения обывателей центральных областей.

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