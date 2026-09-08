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Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили игнорировать Гарри и Меган после их возвращения в Великобританию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, судя по всему, не намерены менять своё отношение к принцу Гарри и Меган Маркл после возвращения супругов в Великобританию.

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