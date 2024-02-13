Суд заменил социологу Кагарлицкому* наказание со штрафа на реальный срок

Апелляционный суд ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому*.<strong>Апелляционный суд ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма со штрафа на 5 лет лишения свободы.
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