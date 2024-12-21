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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвис набрал 11 фэнтези-очков с «Лейпцигом», у Киммиха – 10. Оба защитника забили впервые в сезоне Бундеслиги

На 75-й минуте Альфонсо Дэвис отдал ассист на Лероя Сане, а через 3 минуты забил. Всего за матч у него 11 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги: +2 за игру, +6 за гол, +3 за ассист.

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