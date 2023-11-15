Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Просто пи...ец какой-то. Интересно, у самой-то есть образование или нет?Сенатор Павлова в...
  • Геннадий Бережнов
    Си намерен действовать в направлении стабилизации отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Так его и поняли в С...Белый дом: Си Цзи...
  • Олег Тимофеев
    Все у них в отличие от нас хорошо. Это нам за щастье доллар по 55.Немытые голодные ...

Путин уже не намекает, а говорит прямо: Зависимости от Запада приходит конец – РФ обретает полный технологический суверенитет

Путин уже не намекает, а говорит прямо: Зависимости от Запада приходит конец – РФ обретает полный технологический суверенитет

Как много лет строились наши экономические отношения с Западом? Мы по льготным ценам продавали им энергоносители и другое сырьё, получая за это одобрительные похлопывания по плечу и обещания поделиться современными технологиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх