СК: во Владивостоке задержан главный инженер комплекса "Акватория"

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю заявили, что главный инженер водного комплекса "Акватория", где накануне обрушилась часть потолка, задержан во Владивостоке.
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