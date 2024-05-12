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Русская весна

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В США умер первый в мире пациент с почкой свиньи

В США умер первый в мире пациент с почкой свиньи

Мужчина, которому первому в мире пересадили генетически модифицированную почку свиньи, умер в США приблизительно через два месяца после операции, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на госпиталь штата Массачусетс.

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