В США умер первый в мире пациент с почкой свиньи

Мужчина, которому первому в мире пересадили генетически модифицированную почку свиньи, умер в США приблизительно через два месяца после операции, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на госпиталь штата Массачусетс.
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