Специалисты регионального центра психологической работы ЦВО поздравили выпускников УрФУ с окончанием обучения

В ходе торжественного мероприятия была организована ярмарка вакансий, на которой региональный центр представил вакансии гражданских психологов центра и рассказал о специфике работы военных психологов, познакомил с особенностями интересной и интенсивной работы специалистов психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.