Участники АТЭС обсуждали Газу и Украину, были призывы не касаться геополитики

Главы и представители внешнеполитических и торговых ведомств стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провели встречи в Сан-Франциско (штат Калифорния), на которых обсудили в том числе ситуацию на Украине и в секторе Газа.