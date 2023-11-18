Участники АТЭС обсуждали Газу и Украину, были призывы не касаться геополитики

Главы и представители внешнеполитических и торговых ведомств стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провели встречи в Сан-Франциско (штат Калифорния), на которых обсудили в том числе ситуацию на Украине и в секторе Газа.
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