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Участники АТЭС обсуждали Газу и Украину, были призывы не касаться геополитики

Участники АТЭС обсуждали Газу и Украину, были призывы не касаться геополитики

Главы и представители внешнеполитических и торговых ведомств стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провели встречи в Сан-Франциско (штат Калифорния), на которых обсудили в том числе ситуацию на Украине и в секторе Газа.

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