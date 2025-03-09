ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вова Рябов
    Штаты затеяли эту войну сейчас не знают как соскачитьВ Госдуме высказа...
  • Сергей Завалеев
    Капитан на суде предъявил переписку с диспетчером порта где чётко сказано было ждите когда подойдёт ваша очередь и та...Мэрия Анапы подал...
  • Ильдус Мамлеев
    Что за чушь нам здесь автор втирает? ВЕСТА автомат в России за наличный расчёт стоит 2,2 миллиона рублей, а в Беларус...Автоэксперт объяс...

Избранный премьер Канады Карни назвал тарифы США главной угрозой стране

Избранный премьер Канады Карни назвал тарифы США главной угрозой стране

Импортные пошлины США в отношении Канады представляют для страны главную угрозу. Об этом 10 марта заявил будущий канадский премьер-министр, лидер Либеральной партии Марк Карни в ходе выступления на партийном съезде, трансляция которого опубликована на YouTube-канале CBC News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх