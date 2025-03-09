Избранный премьер Канады Карни назвал тарифы США главной угрозой стране

Импортные пошлины США в отношении Канады представляют для страны главную угрозу. Об этом 10 марта заявил будущий канадский премьер-министр, лидер Либеральной партии Марк Карни в ходе выступления на партийном съезде, трансляция которого опубликована на YouTube-канале CBC News.
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