Арктическая рокада: как Севморпуть меняет возможности российского флота

В условиях, когда выходы из Черного и Балтийского морей физически зажаты странами НАТО, а традиционные южные маршруты через Суэцкий канал или мыс Доброй Надежды находятся под тотальным контролем Запада, Севморпуть обретает статус максимально защищенной внутренней водной артерии для России.
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