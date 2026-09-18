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МОСИНФОРМ

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«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве на воскресенье

«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве на воскресенье

В Москве и Подмосковье на воскресенье, 20 сентября, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

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