Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии.
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