Депутат Нилов призвал запретить в РФ мобильные дорожные камеры

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет в РФ мобильных дорожных камер. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), о чем он сообщил в своем Telegram-канале.