Маск: весь федеральный бюджет США пойдет на выплату процентов по долгам

Федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам. Соответствующее мнение на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter) высказал американский предприниматель Илон Маск.
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