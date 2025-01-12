🛞 Волонтёры из Ялты подготовили очередной автомобиль для отправки на фронт Полноприводный «железный конь» будет служить бойцам на Запорожском направлении.
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🛞 Волонтёры из Ялты подготовили очередной автомобиль для отправки на фронт Полноприводный «железный конь» будет служить бойцам на Запорожском направлении.