Стремление к совершенству убивает его. Китайский совет дня на среду, 12 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 12 октября? В среду, в отличие от вторника, в мир придет сильная энергия.