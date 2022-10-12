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Стремление к совершенству убивает его. Китайский совет дня на среду, 12 октября

Стремление к совершенству убивает его. Китайский совет дня на среду, 12 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 12 октября? В среду, в отличие от вторника, в мир придет сильная энергия.

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