Автоинструктор оценил безопасность "дороги смерти" в Новосибирске

На улице нет даже нормального освещения, не говоря уже о пешеходных переходах и тротуаре Автоинструктор Сергей Воронов в беседе с Om1 Новосибирск оценил безопасность улицы Технической, где люди часто вынуждены ходить по проезжей части и на которой неоднократно сбивали пешеходов.
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