Кандидат в госсекретари США Рубио заявил о важной роли антироссийских санкций

Введенные в отношении России санкции и их возможная отмена способны сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на должность государственного секретаря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии