Кандидат в госсекретари США Рубио заявил о важной роли антироссийских санкций

Введенные в отношении России санкции и их возможная отмена способны сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на должность государственного секретаря.