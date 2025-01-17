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В Европе снизили закупки российского сжиженного газа до минимума с августа

В Европе снизили закупки российского сжиженного газа до минимума с августа

По итогам ноября 2024 года доходы российских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) от продаж этого вида топлива европейским покупателям сократились на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го.

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