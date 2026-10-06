Врач предупредила о последствиях болезни на ногах

Недолеченные вирусные инфекции способны провоцировать осложнения вплоть до почечной недостаточности, поражения нервной системы и деменции у пожилых Врач Ольга Шуппо в интервью RT рассказала, что риск развития нейродегенеративных изменений после вирусной инфекции может сохраняться в течение года.