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Царьград

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Матвиенко сообщила о 35 визитах сенаторов за весеннюю сессию

Матвиенко сообщила о 35 визитах сенаторов за весеннюю сессию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела итоги весенней сессии, отметив 35 зарубежных визитов сенаторов в 18 стран и прием 13 парламентских делегаций в России.

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Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
Противно смотреть на эту рожу. Что она до сих пор делает в Думе, наверное на хлеб на хватает. Как же они уже достали. Давно пора менять их на участников СВО
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1 м.