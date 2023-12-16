Когда будет зимнее солнцестояние в 2023 году, какие ритуалы можно провести в эти сутки Алёна ЮрьеваЗимнее солнцестояние 2023 приближается, принося с собой самую долгую ночь года и возможность провести уникальные ритуалы.
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