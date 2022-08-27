Превратите самую обычную футболку в симпатичную блузку с запахом

В вашем гардеробе много однотонных классических футболок? Когда-то вы их купили, а теперь они весят без дела? Так почему бы не поэкспериментировать и не переделать их! Ведь классические футболки — на самом деле отличный материал для творчества.
В вашем гардеробе много однотонных классических футболок? Когда-то вы их купили, а теперь они весят без дела? Так почему бы не поэкспериментировать и не переделать их! Ведь классические футболки — на самом деле отличный материал для творчества.
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