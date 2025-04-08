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Сидели в засаде и не ожидали! Огромные потери ВСУ после авиаудара

Сидели в засаде и не ожидали! Огромные потери ВСУ после авиаудара

В результате этого удара, как сообщается, были ликвидированы двадцать украинских военнослужащих. Ранее писали: Сводка на 8 апреля! Фронт полыхает: ВСУ наращивают атаки, растёт число пострадавших среди мирных ▪️ В Брянской области на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ и в связи с гибелью мирного жителя накануне, администрация Севского округа объявила о начале организованной эвакуации добровольцев из приграничных населённых пунктов.

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