Steak Lovers
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Steak Lovers

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Замена колбасам и копченостям за копейки: получится вкуснее колбасы, никто не поверит, что в основе субпродукты

Замена колбасам и копченостям за копейки: получится вкуснее колбасы, никто не поверит, что в основе субпродукты

Универсальная закуска, которую легко приготовить из доступных продуктов без особых усилий. Куриные желудки долго варятся, становятся мягкими, пропитываются специями, а бульон с чесноком и желатином превращается в плотную желеобразную форму.

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