Юг России захватывают пустыни: ученые предупреждают о глобальной засухе Татьяна АрестоваИсследование ученых Южного федерального университета показало, что юг России за последние 60 лет претерпел значительные экологические изменения.
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