Трамп: «Купите наш газ!» Европа: «Нам хватает!» Трамп: «Тогда пеняйте на себя!»

Брюссель не намерен наращивать поставки американского СПГ даже в обмен на снижение тарифов Дмитрий Родионов Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Алексей Гривач Некоторые страны Евросоюза выступают за сокращение закупок американского сжиженного природного газа, чтобы снизить стоимость импорта, утверждает Politico.