Более пяти тысяч человек прошли обучение по программам Московского инновационного кластера. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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