Встреча высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности прошла в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 11 сентября /Синьхуа/ -- Обмен мнениями по таким вопросам, как угрозы глобальной безопасности, борьба с терроризмом и кибербезопасность, глобальное управление, состоялся в среду в Санкт-Петербурге в ходе 14-й встречи высоких представителей стран БРИКС и формата "БРИКС плюс", курирующих вопросы безопасности.