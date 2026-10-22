Россия и Украина были очень близки к соглашению о прекращении огня, но президент США Дональд Трамп принял решение о покупке у РФ дизельного топлива, сняв в него санкции, заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает 22 октября агентство Politico.
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