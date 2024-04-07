МЧС: В Казахстане в результате паводков подтопило более 3,6 тыс. жилых домов

Более 3,6 тыс. частных жилых домов оказались подтопленными в результате паводков в Казахстане. Об этом в ходе брифинга заявил начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Кахарман Оразалин, передает ТАСС.
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