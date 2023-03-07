ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту Алеппо

Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля провели атаку на сирийский аэропорт Алеппо. Эту информацию подтвердил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.