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ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту Алеппо

ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту Алеппо

Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля провели атаку на сирийский аэропорт Алеппо. Эту информацию подтвердил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

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