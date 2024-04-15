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Институт физики прочности и материаловедения создаст стекла высокой прочности для РОС

Институт физики прочности и материаловедения создаст стекла высокой прочности для РОС

В Институте физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН работают над созданием стекла повышенной прочности и с улучшенными оптическими характеристиками для иллюминаторов Российской орбитальной станции (РОС).

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