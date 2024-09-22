РФ объявила о готовности рассматривать формы взаимодействия Монголии с ОДКБ

Россия всегда приветствовала контакты Монголии с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и готова рассматривать любые формы взаимодействия и партнерства, сообщил в интервью «Известиям» посол РФ в Монголии Алексей Евсиков.
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