Игорь Высоцкий: «Я надеюсь, у нас получится!»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель СанктПетербургского и Ленинградского отделений Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» - специально для «Петербургского дневника» Отмечать День воинов-интернационалистов также будут в Доме офицеров на Литейном проспекте и в госпитале для ветеранов войн на Народной улице.