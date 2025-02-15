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Петербургский дневник

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Игорь Высоцкий: «Я надеюсь, у нас получится!»

Игорь Высоцкий: «Я надеюсь, у нас получится!»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель СанктПетербургского и Ленинградского отделений Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» - специально для «Петербургского дневника» Отмечать День воинов-интернационалистов также будут в Доме офицеров на Литейном проспекте и в госпитале для ветеранов войн на Народной улице.

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