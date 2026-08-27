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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Авангарда» Просветов показал шлем с изображением омского НПЗ

Голкипер « Авангарда » Иван Просветов показал шлем на предстоящий сезон Fonbet КХЛ. Он выполнен в цветах клуба, с изображением логотипа команды, а также омского нефтеперерабатывающего завода и СКК имени Блинова.

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