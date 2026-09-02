Журналист Боуз назвал Каллас самым тупым министром иностранных дел из-за Украины

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас после того, как она заявила о поиске для Украины ракет-перехватчиков, в том числе с истекшим сроком годности.