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Газета.ру

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Журналист Боуз назвал Каллас самым тупым министром иностранных дел из-за Украины

Журналист Боуз назвал Каллас самым тупым министром иностранных дел из-за Украины

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас после того, как она заявила о поиске для Украины ракет-перехватчиков, в том числе с истекшим сроком годности.

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